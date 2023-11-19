فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق في كفر الشيخ اليوم للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي اليوم عن 10 مناطق وقرية بمركزي «كفر الشيخ، وبيلا»، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي كفر الشيخ وبيلا.

فصل الكهرباء عن 10 مناطق وقرية في كفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة كفر الشيخ وهي «طنطا سكان، وبنزينة وطنية، وعمارات الأوقاف أمام البنك الأهلي، وعمارة 5، وعمارة 6، والفردوس، والكوثر، وعمارة 3، وعمارة 4، وبرج مجلس الدولة»، من الساعة 9 صباحاً وحتي الساعة 1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات، وذلك للقيام بإجراء صيانة دورية علي مغذي عمارات الأوقاف بلوحة توزيع ميت علوان.

وأضاف البيان، أنّه سيتم أيضاً فصل التيار الكهربائي عن قرية الجرايدة وتوابعها بمركز بيلا، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات، وذلك للقيام بإجراء أعمال الصيانة علي مغذي العطاونة «خروج لوحة توزيع الجرايدة».

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.