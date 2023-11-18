«الصحة العالمية»: مستشفى الشفاء لم يعد قادرا على العمل وأصبح دون ماء وكهرباء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بتأكيد الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء لم يعد قادرًا على العمل، وأصبح دون ماء أو طعام أو كهرباء أو وقود، واستنفاد جميع الإمدادات.

ووصلت قافلة صندوق تحيا مصر التي انطلقت اليوم السبت، من القاهرة إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى معبر رفح البري خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن بيان رسمي لمجلس الوزراء، أن القافلة تضم كميات كبيرة من العصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.