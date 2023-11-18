المتحدث باسم فتح: الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء أمام الاحتلال الإسرائيلي

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وهذا وهم نتنياهو وحكومته الذين اعتقدوا أن بإفصاحهم علنيا عن المشروع الاستعمار والتهجير القسري والقضاء على القضية الفلسطينية، يستطيعون السيطرة على الشعب الفلسطيني.

وأضاف دولة، في مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، مساء يوم السبت، أنه حين فشلت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مشروعاتها الإجرامية، لجأت إلى الخيار الثالث وهو القضاء بشكل كامل على الشعب الفلسطيني من نساء وأطفال وشيوخ، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.