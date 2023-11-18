انتشار فرق الطوارئ في شوارع الإسماعيلية تحسبا لسقوط الأمطار (صور)

انتشرت فرق الطوارئ في محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادا لسقوط الأمطار بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي تشهده عدة محافظات، وبدأت فرق الطوارئ بالتمركز في مركز ومدينة التل الكبير وضم معدات وأفراد الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، استعدادًا لموجة من الطقس السيئ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة، فيما تمركز أفراد ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن إجراءات الطوارئ.

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع الطوارئ للدرجة القصوى

ووجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد في كافة مراكز ومدن المحافظة إلى الدرجة القصوى وتفعيل خطة الانتشار.

وقال محافظ الإسماعيلية في بيان صحفي إن فرق الطوارئ، انتشرت في الشوارع وأماكن تجمع المياه بسرعة رفع المياه حال سقوط أي أمطار في المحافظة لمنع تكدس المياه والتأثير على الحركة المرورية.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بكامل طاقتها وربطها بغرف عمليات الوحدات المحلية من القرى والمراكز لسرعة التدخل فور وجود أي طارئ.