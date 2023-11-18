ضبط 752 كيلو لحوم وأسماك فاسدة في الإسماعيلية خلال شهر 

تمكنت حملة مكبرة للطب البيطري في محافظة الإسماعيلية من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك، بالتزامن مع حملات مراقبة الأسواق ومتابعة حالة السلع الغذائية.

وقال الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه تم ضبط 21.5 كيلو لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم ضبط 638 كيلو دواجن و8.5 كجم كبدة، و33 كجم بتلو، و36 كجم أسماك غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وأضاف في بيان صحفي مساء اليوم، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالتها إلى جهات التحقيق لاتخذا الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الطب البيطري استهدف حملة مكبرة على عدد من المزارع للوقاية من الأمراض الحيوانية.

حملة لتحصين الماشية

وقال إن الحملة في الإسماعيلية استهدفت تحصين 6523 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين 5808 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين 11684 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين 4978 رؤس ماشية ضد مرض التسمم الدموي.

كما استهدفت الحملة المرور على 24 حظيرة ماشية، ومعاينة 3 مزارع ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها، فيما تم سحب عينات لـ 697 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وسحب عينات لـ 438 رأس ماشية ضد مرض الدرن،