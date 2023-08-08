هلا رشدي تمازح جمهورها بعد حفل العلمين: «رأيكم إيه في مكياجي؟»

مازحت الفنانة هلا رشدي جمهورها عبر السوشيال ميديا بشأن إبداء الرأي في «المكياج» الذي وضعته على بشرتها خلال حفل العلمين الأخير، موضحة لهم أنها لم تستعن بأحد من ميك أب أرتيست.

هلا رشدي وظهورها في مهرجان العلمين

ونشرت هلا رشدي صورة لها قبل حفلها بالعلمين عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، وكتبت قائلة: «طيب أنا حاليا في رهان مع واحدة صاحبتي قاعدة جنبي وعارفه نفسها، ده كان الميك أب اللي حطيته في حفلة العلمين الأخيرة».

وأضافت:« كانت متضايقة وعايزة يبقى شكلي أجمل من كده فقالتلي ده كان إيڤينت كبير يا هلا كان لازم نجيب ميك أب أرتيست تحطّلك عشان وشك كان قد الطبق في الشاشات الكبيرة، وكان باين تفاصيله ردوا عليها أنتوا بقى».

هلا رشدي تتحدث عن مشاركتها لـ حميد الشاعري

ومن جهة أخرى، أعربت الفنانة هلا رشدي عن سعادتها لمشاركتها الفنان حميد الشاعري الغناء ضمن أحد حفلات مهرجان العلمين الجديدة، الذي تقام فعالياته هذه الأيام، بمدينة العلمين، بمشاركة نخبة نجوم مصر والوطن العربي.

ونشرت هلا رشدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «وجودك مع الأب والصديق والأسطورة على مسرح واحد في مشهد مشرف زي ده وترفع راسه.. يبقى ده أكبر إنجاز مهرجان العلمين.. العالم علمين».