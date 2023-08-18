هلا رشدي تعبر عن سعادتها بعد حضورها لأول مرة حفلا لعمرو دياب

عبرت الفنانة هلا رشدي، عن سعادتها البالغة، لحضورها حفلا لعمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها عادت إلى ذكريات كثيرة.

هلا رشدي توصف سعادتها بعد حضورها حفل عمرو دياب

وكتبت هلا رشدي: «أول مره أحضر حفلة للهضبة، ومش عارفه ازاي! كان يوم من أيام حياتي اللي هفضل فاكراها وفاكرة إحساسي فيها من أول لحظة لآخر لحظة».

وأضافت: «إحنا كنا عاملين زي الأطفال، وبنتنطط ومبسوطين، وبنرجع بالزمن لذكريات حلوه أوي ربنا يحفظك يا أسطورة.. وشكرا على تاريخك الممتع، والسعاده اللي يتدخلها في قلوبنا».

وكانت هلا رشدي، شاركت حميد الشاعري ومحمد منير منذ أيام، فى أحياء حفلتهم الغنائية بمدينة العلمين الجديدة، الذي رفع شعار كامل العدد، وشهد إقبالا جماهيريا، وتصدر التريند وأعربت حينها عن سعادتها، إذ كتبت: «وجودك مع الأب والصديق والأسطورة على مسرح واحد في مشهد مشرف زي ده وترفع راسه.. يبقى ده أكبر إنجاز مهرجان العلمين.. العالم علمين».