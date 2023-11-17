3 نصائح مهمة من «زراعة كفر الشيخ» قبل بدء موسم الفول البلدي

وجه الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، 3 نصائح مهمة للمزارعين قبل بدء موسم زراعة الفول البلدي، الذي يعد من محاصيل فصل الشتاء.

3 نصائح مهمة عند زراعة الفول البلدي

وأوضح الدكتور ناجح لـ«الوطن»، أنه يجب على الفلاحين في أثناء زراعة محصول الفول البلدي، اتباع التالي:

- ضرورة اتباع عملية خل المحصول بعد زراعته بـ15 يومًا على عودين فقط بكل بركة منزرعة.

- ري المحصول مرة كل 20 يومًا، بمقدار 4 ريات فقط حتى الحصاد، كون عملية تنظيم الري تزيد من إنتاجية كل فدان منزرع.

- وضع السماد البلدي للحقل قبل زراعة المحصول بواقع 3 مقاطير سماد، يجعله يحقق إنتاجية فائقة.

إنتاجية فائقة لمحصول الفول البلدي

وأضاف أنّ كل فدان منزرع بالفول البلدي يحتاج إلى نحو 15 كيلو تقاوي، ويُزرع على هيئة خطوط بمسافة 20 سم بين كل بركة وأخرى، لافتًا إلى أنّ فدان الفول ينتج نحو طنًا ونصف من المحصول، وتستغرق زراعته نحو 5 أشهر في حقول كفر الشيخ، حتى موسم الحصاد في شهر مايو.