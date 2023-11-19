صحفي فلسطيني لـ«الوطن»: المصور حسونة آسليم مازال تحت الأنقاض بمخيم البريج

استشهد منذ ساعات الصحفي ساري منصور، وكان يرافقه صديقه المصور حسونة آسليم، وذلك خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم البريج في وسط قطاع غزة.

الشهيد حسونة آسليم ما زال تحت الأنقاض

وقال المصور الصحفي وليد مصلح من غزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قوات الدفاع المدني استطاعت استخراج جثمان الشهيد الصحفي ساري منصور ونقله إلى المستشفى، بينما المصور حسونة آسليم ما زال تحت الأنقاض في مخيم البريج، ولا يمكن الوصول إليه بسبب الغارات الشديدة.

غارات على مخيم البريج

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات عنيفة ومكثفة على وسط قطاع غزة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات، فيما توجه أطقم الإسعاف وقوات الدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى تلك المناطق بسبب القصف المستمر.