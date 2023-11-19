تعاطف مع رسالة خطية من زوجة الشهيد الصحفي ساري منصور.. أبكت القلوب

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، صورة لرسالة خطية مؤثرة من زوجة الشهيد الصحفي ساري منصور «أبو دانيال» كتبتها خلال فترة انقطاع الاتصالات للتواصل مع زوجها تطالبه فيها بالعودة إلى المنزل لتناول الطعام مع أبنائه، مما أثار حالة من التعاطف في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

زوجة الشهيد الصحفي ساري منصور

وقالت زوجة الشهيد الصحفي ساري منصور في رسالتها: «ضليت أنا والولاد نستنى فيك من الصبح وما أجيت زعلنا كثير والله، وضليت أحكي عدو آجي وما أجيت الله يسامحك تعال بكرة تغدا بدنا نعمل كباب ولا كبسة ابعت مع عزيز يا بتيجي معاه ونشوفك شو رأيك».

وأضافت: «تعال نام عنا وهات حسونة معك اليوم، بابا حكالي خليه يجي ويجيب صاحبو معه تعالو عادي، واعطي عزيز البطارية يشحنها عادي عنا».

واختتمت رسالتها لزوجها الشهيد «شو رأيك أصير ابعتلك مراسيل مع الحمام الزاجل هههه».

لتكشف تلك الرسالة عن المأساة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة منذ بداية العدوان على قطاع غزة وما يعانيه المواطنون والصحفيون على وجه الخصوص.

استشهاد الصحفي ساري منصور

واستشهد من ساعات الصحفي ساري منصور، الذي ارتقى منذ قليل في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم البريج وسط قطاع غزة.