قانوني يوضح الشروط الصحيحة لكتابة إيصال الأمانة.. احذر التوقيع على بياض

إيصالات الأمانة من أكثر الأوراق العرفية المتداولة لإثبات الحقوق بين الأشخاص، إذا تلجأ المحكمة قبل الحكم في قضايا إيصالات الأمانة إلى التيقن من توافر ركن التسليم للأموال على سبيل الأمانة.

وفي هدا الصدد أكد المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ضرورة تحرير ايصال الأمانة بالكامل بخط من قام بالتوقيع عليه، وبنفس القلم، مع مراعاة عدم كتابة تاريخ بالايصال، مشيرا الى مراعاة كتابة المبلغ بالحروف والأرقام.

وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريح لـ«الوطن»، إنه يشترط لصحة ايصال الأمانة، كتابة كل البيانات في ذات لحظة تحريره، مشيرا الى مراعاة تناسب المبلغ المدون بالايصال مع الواقع بقدر الإمكان، مؤكدا على ضرورة الاحتفاظ بصورة من بطاقه الرقم القومي للشخص الموقع علي إيصال الأمانة، مع مراعاة تصوير الايصال بعد كتابته.

وأوضح «عسكر» أن كتابة ايصال أمانة للزوجة، لا يعتد به، مشيرا إلى أنه سيتم إثبات أنه جرى الإمضاء لرضاء الزوجة، وعودتها إلى منزل الزوجية بسبب المشاكل أو الخلافات الزوجية، وفي هذه الحالة ينتفي ركن التسليم، متابعًا: في حالة كتابة إيصال أمانة على الزوجة يمكنها تحرير محضر إثبات حالة أنها وقعت عليه تحت التهديد.

وأشار المحامي إلى أن إيصال الأمانة إذا جرى بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته، نظرًا لأن إيصال الأمانة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شيء من شخص إلى شخص آخر، مشيرًا إلى أن بعض القضاة تقبل إيصال الأمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء، موضحا أن التوقيع ممكن أن يكون كتابة فقط أو ببصمة اليد فقط، أو الاثنين معا وهو الأفضل.

عقوبة إيصال الأمانة

وأوضح «عسكر» أن عقوبة إيصال الأمانة، الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، مشيرا الى أن قائمة المنقولات التى يوقع عليها الزوج تعد من أشكال عقود الأمانة، محذرا من كتابة وصل الأمانة على بياض، موضحا أنه في حالة كتابتها فيما بعد بفارق زمني، يطعن عليها بالتزوير .

وتابع: واذا ثبت الطب الشرعى أن هناك وقت بين كتابة الورقة وبين التوقيع فإن هذا يعطى للمتهم براءه ويعرض مقدمها للمسائلة القانونية، باعتباره خائن الأمانة لورقه مودعه (كأمانة لديه ) ويصبح ركن التسليم مشكوك فيه الى أن يتم اثباته.