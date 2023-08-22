4 شروط للحصول على المعاش دون بلوغ سن الشيخوخة أو العجز.. محامي يوضح

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط الحصول على المعاش للمؤمن عليه في القانون، كما حدد بعض الاستثناءات التي تتيح للمؤمن عليه الحصول على المعاش بعد انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط دون بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

شروط الحصول على معاش

قال المحامي محمد عبد المجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك 4 شروط تتيح للمؤمن عليه الحصول على معاش بعد انتهاء خدمة العمل أو نشاط المؤمن عليه دون بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وأول هذه الشروط هو توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطى الحق في معاش لا يقل عن (٥٠%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، أي أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات تعطيه الحق في معاش لا يقل عن 50% من الأجر.

وأوضح الخبير القانوني، أنه من الشروط الواجب توافرها أن تتضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مدة لا تقل عن 240 شهراً ، وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح المحامي أن من ضمن الشروط أنه يجب على المؤمن عليه أن يقوم بتقديم طلب صرف للمعاش.

تاثير تأمين الشيخوخة والعجز على المعاش

لفت محمد عبد المجيد إلى أنه من الشروط الهامة التي يجب أن تكون متوفرة في شروط حصول المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب.