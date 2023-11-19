هاني محمود: ولاء الإخوان لم يكن لمصر إنما للجماعة فقط

تحدث الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، عن المناقشات التي كانت تتم في مجلس الوزراء أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا «كنت أجد أشياء غريبة في أجندة جدول المجلس، قرأتها وجدت وزارات تريد سيارات وأمور إدارية ليس لها قيمة».

هشام قنديل كان يقول إحنا وزارة تكنوقراط ملناش دعوة بالسياسة

واضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»: «في هذا التوقيت كانت مدينة الإنتاج الإعلامي مُحاصرة والمحكمة الدستورية مُحاصرة وقسم الدقي يُهاجم، وحزب الوفد اتحرق، قولت لهشام قنديل إنتوا ليه محسسني إننا في سويسرا، البلد مولعة برة والرد كان صدمة قال لي الـ95 مليون مصري كلهم بيتكلموا في السياسة لكن هيصحوا الصبح عاوزين عيش ومواصلات واتصالات وبنزين، وإحنا وزارة تكنوقراط ملناش دعوة بالسياسة».

استقالتي كانت بسبب إن ولاء الإخوان لم يكن لمصر لكن للجماعة فقط

واستكمل: «قلت له في مجلس وزراء في بلد ملوش دعوة بالسياسة؟، وقمت حطيت رأسي تحت المياه»، مشددًا «استقالتي كانت بسبب إن ولاء الإخوان لم يكن لمصر لكن للجماعة فقط»، موضحًا «الإخوان كان يقولون إن المستعمر هو من أنشأ الحدود بين الدول لكي يفرق بيننا»، مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يقولون إنه لا مشكلة من تحريك حدود مصر وتغييرها.