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الكشف على 190 مواطنا في قافلة طبية مجانية بمركز باريس بالوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
04:47 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
القافلة الطبية المجانية لقرية بغداد في الوادي الجديد

القافلة الطبية المجانية لقرية بغداد في الوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية بالتعاون بين أمانتي الصحة والسكان والمرأة بالمحافظة، وذلك لتوفير الرعاية الطبية المجانية لسكان قرية « بغداد» التابعة لمركز باريس والتي تضمنت 6 تخصصات طبية.

الكشف على 190 حالة من أهالي قرية بغداد بمركز باريس بالوادي الجديد

وقال الدكتور مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ وأمين لجنة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إنه جرى تنظيم القافلة بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بالمحافظة، وذلك بقرية «بغداد» التابعة لمركز باريس، في تخصصات «الأورام - التحاليل الطبية الاكلينيكية وأبحاث الدم – طب أسرة – العظام – طب أسرة – الباطنية – الأسنان» وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ190 مواطنا من أبناء قرية «بغداد» بمركز باريس والقرى المجاورة والقريبة منها.

تنفيذ الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد

وأضافت، النائبة الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن القافلة تأتي في إطار دور الحزب المجتمعي لخدمة المواطنين وتنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وذلك للوصول بالخدمات الطبية للمواطنين في كافة ربوع المحافظة.

وتضمنت القافلة كل من : دكتور مؤمن معاذ استشاري باطنية، دكتورة رغدة نجاتي استشاري أمراض الدم والتحاليل الطبية، الدكتور أحمد كمال استشاري جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، الدكتورة سحر محفوظ استشاري النساء والولادة، الدكتور مصطفي عنتر اداره باريس الصحية، الدكتور محمد عبد العزيز طب عام.

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بقلم هدير محمود