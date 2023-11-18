الكشف على 1180 مواطنا خلال قافلة طبية بمنشية الجبل الأصفر بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي منشية الجبل الأصفر التابعة للخانكة علي مدار يومين، حيث جرى الكشف خلالها 1180مواطنا مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية .

أوضح بيان مديرية الصحة أن القافلة تأتي في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وأوضح البيان أن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة الباطنة والأطفال و الجراحة والنساء والأسنان ورمد وجلدية، إلى جانب عيادة اكشف واطمن للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

وتضمن القافلة وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.