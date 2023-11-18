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مناظرة 595 مريض في قافلة طبية لجامعة جنوي الوادي لمدن حلايب وشلاتين

كتب:

رجب آدم
08:42 م | السبت 18 نوفمبر 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

صرح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن قافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة، لخدمة أهالي مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، واصلت يومها الثالث، الكشف الطبي المجاني على أهالي حلايب وأبو رماد، حيث تم توقيع الكشف الطبي من خلال العيادات الطبية في مختلف التخصصات الطبية.

تفاصيل القافلة الطبية في أبو رماد 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، أن عيادات القافلة استقبلت حوالي 376 حالة في مدينة أبو رماد، كما استقبلت 219 حالة في مدينة حلايب في تخصصات الباطنة والعظام والأنف والآذن والنساء والتوليد والأطفال والجلدية والأسنان والمسالك والجراحة العامة

وأضاف الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن فعاليات اليوم الثالث لقافلة جامعة جنوب الوادي الشاملة تضمنت قافله طبية بيطريه إلى مدينة أبو رماد، وأسفرت نتائجها عن توقيع الكشف الطبي البيطري على 1230 حالة من الجمال والأغنام والماعز، بالإضافة إلى الحمام والدجاج.

 

 

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