موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024.. وتوقيتات الامتحانات

نحو 50 يوما تفصلنا عن بدء امتحانات نصف العام الدراسي، وفقا للخريطة التفصيلة للعام الدراسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، ويأتي موعد إجازة نصف العام الدراسي بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024، يأتي وفقا للخريطة التفصيلية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم يوم 27 يناير 2024، وتستمر لمدة 15 يوما متواصلة، وتبدأ مباشرة بعد انتهاء آخر يوم في امتحانات نصف العام بالنسبة لجميع الصفوف الدراسية المختلفة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

من خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم قبل بداية الدراسة، كما يلي.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الأول، تبدا يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- إجازة نصف العام تبدا من يوم 27 يناير وتستمر حتى 8 فبراير.

- الفصل الدراسي الثاني يبدأ السبت 10 فبراير 2024، ويستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ستكون أول ايامها السبت الموافق 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية، السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يُخصص الأسبوع الأخير من العام الدراسي 2023-2024 للمراجعة لجميع الصفوف.