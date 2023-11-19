تعطيل الدراسة اليوم في محافظتين ساحليتين بسبب التقلبات الجوية

أعلنت بعض المحافظات المصرية، تعطيل الدراسة في المدارس اليوم الأحد، بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلبات جوية اليوم، حيث تتكاثر السحب الممطرة بكميات كبيرة ومختلفة بين محافظة وأخرى، وفق الطبيعة الجغرافية لكل محافظة على حدة.

تعطيل الدراسة اليوم في المحافظات

ومن بين المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة اليوم، مدارس وجامعات ومعاهد محافظة الإسكندرية والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»، وفق قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كما أعلنت محافظة مطروح تأجيل الدراسة، وفق قرار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نظرا لسوء الأحوال الجوية في جميع مدن وأحياء المحافظة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذّرت منذ ظهر أمس، من تعرض البلاد لحالة تقلبات جوية وعدم استقرار في الطقس، بسبب منخفض جوي متعمق على البحر المتوسط، ومنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة على جميع المحافظات بدء من السواحل الشمالية وصولا إلى شمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق والمحافظات، وارتفاع أمواج البحر المتوسط لنحو 5 أمتار.