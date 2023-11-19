«شباب الإسكندرية» تنظم احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة.. فقرات ترفيهية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، من خلال مركز شباب «العمراوي» التابع لفرع شباب المنتزة برئاسة وليد أبو هيسة، احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة، وتضمنت مسرح عرائس وألعاب ترفيهية، وشو عرائس كرتونية، وحضرها عدد كبير من الأطفال فى جو من البهجة والسعادة.

احتفالية أعياد الطفولة بمركز شباب العمراوي

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة، بأداء مراكز الشباب لأدوارها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، نظمت المديرية، احتفالية أعياد الطفولة بمركز شباب العمراوي كبداية للاحتفالات بأعياد الطفولة التي تحدث خلال هذه الفترة من كل عام.

فقرات تضامن مع غزة

وأشارت «الشريف» إلى أنّ عدد كبير من مراكز الشباب بالإسكندرية، ستحتفل بعيد الطفولة، من خلال مسرح عرائس، وعروض ترفيهية وعرائس كرتونية، إلى جانب بعض الفقرات التي تدعم القضية الفلسطينية وأحداث غزة يقدمها الأطفال الموهوبون بمراكز الشباب من أعضاء أندية الطلائع، وقد تم الاحتفال الأول بمركز شباب العمراوب بالمنتزة، في جو من البهجة والسعادة، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.