أمطار غزيرة تضرب الدقهلية.. وتحذيرات للمواطنين أثناء الطقس السيئ

ضربت أمطار غزيرة، محافظة الدقهلية صباح اليوم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بسبب المنخفض الجوي الذي تعرضت له معظم المحافظات منذ مساء أمس، خاصة محافظات الوجه البحري.

وشهدت محافظة الدقهلية، نشاط الرياح بشكل ملحوظ وانخفاض شديد في درجات الحرارة، بعد أنّ تعرضت مختلف المناطق بها لأمطار غزيرة.

رفع حالة الطوارئ في الدقهلية بسبب الأمطار

وأوضحت محافظة الدقهلية، أنه جرى رفع حالة الطوارئ والتواصل من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية في مختلف المناطق بالمحافظة بعد الأمطار التي ضربتها، وتحديد عدة أرقام لغرف العمليات من أجل استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بكل ما يتعلق بالطقس السيئ، وهي:

- 114

- 050/2314880

- 050/2327792

وتواجدت مختلف الوحدات المحلية ورئاسة المراكز، في الشوارع والميادين العامة، وجرى شفط مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

تحذيرات للمواطنين أثناء الطقس السيئ

ووجهت المراكز في محافظة الدقهلية، عدة تحذيرات للمواطنين من أجل توخي الخطر في حالة النزول إلى الشوارع في الطقس السيئ وهي:

- البعد عن الأعمدة الكهربائية في موجه الطقس السيئ.

- الابتعاد عن الاشجار العالية.

- عدم الاقتراب من المباني الآيلة للسقوط.

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان لها، أنه جرى التعامل مع شفط المياه ورفع تراكمات مياه الأمطار من قبل الجهات المعنية، وهي المراكز والوحدات المحلية.