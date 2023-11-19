الفنانة نيكول سابا تنعى عمتها بكلمات مؤثرة: سلمي على الحبايب

نعت الفنانة نيكول سابا، شقيقة والدها، عبر منشور بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام لتبادل الصور والفيديوهات.

نيكول سابا تنعى رحيل عمتها

وشاركت الفنانة نيكول سابا جمهورها بصور لها مع عمتها، وعلقت عليها قائلة: «الله يرحمك يا عمتي وتكون روحك بالسماء، كنتي إنسانة قوية وروحك مرحة وبسمتك ما بتفارق وجهك الجميل المنوّر».

وتابعت نيكول سابا: «ما رح بعمري انسى ذكريات طفولتي لما ربّيتيني ولما الدّني كانت بألف خير، الرحلة عم تخلص وكلّو عم بفلّ، سلّمي ع الغوالي، بحبّك».