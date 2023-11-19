رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الفنانة نيكول سابا تنعى عمتها بكلمات مؤثرة: سلمي على الحبايب

كتب:

بسمة شطا
10:12 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
نيكول سابا

نيكول سابا

نعت الفنانة نيكول سابا، شقيقة والدها، عبر منشور بحسابها الرسمي على موقع إنستجرام لتبادل الصور والفيديوهات.

نيكول سابا تنعى رحيل عمتها 

وشاركت الفنانة نيكول سابا جمهورها بصور لها مع عمتها، وعلقت عليها قائلة: «الله يرحمك يا عمتي وتكون روحك بالسماء، كنتي إنسانة قوية وروحك مرحة وبسمتك ما بتفارق وجهك الجميل المنوّر».

وتابعت نيكول سابا: «ما رح بعمري انسى ذكريات طفولتي لما ربّيتيني ولما الدّني كانت بألف خير، الرحلة عم تخلص وكلّو عم بفلّ، سلّمي ع الغوالي، بحبّك».

اقرأ المزيد:

نيكول سابا تروج لحفلها في بيروت

نيكول سابا تروج لحفلها في الساحل الشمالي

نيكول سابا تحيي حفلا في شاطئ بالعلمين الجديدة.. والجمهور يتفاعل معها

نيكول سابا تعلن فسخ تعاقدها مع مدير أعمالها ياسر الحريري
بقلم بسمة شطا