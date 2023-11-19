أهم المزارات الأثرية في الأقصر وأسعار التذاكر ومواعيد الدخول

تضم محافظة الأقصر العديد من المزارات السياحية والأثرية المتميزة، وتزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، يخطط الكثير من الراغبين في قضاء إجازة منتصف العام، للتعرف على أهم الأماكن الأثرية التي تستحق الزيارة، وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز المعلومات عن أهم المزارات الأثرية في الأقصر وأسعار تذاكر الدخول ومواعيد استقبال الزائرين، وفقا لما ذكره أيمن أبو زيد، رئيس جمعية التنمية السياحية بالأقصر.

1 - معبد الكرنك

يقع معبد الكرنك شمال المحافظة، ويبعد حوالي 10 كيلو مترات عن مطار الأقصر الدولي، وحوالي 2 كيلو من محطة القطار، يضم العديد من المعابد بداخله مثل معابد آمون، وخونسو، وبتاح، والاخ منو، وغيرها، كما يضم البحيرة المقدسة والجعران المقدس ويقع على مساحة حوالي 100 فدان.

مواعيد زيارة معابد الكرنك من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وسعر تذكرة الدخول 40 جنيها للمصريين، و220 جنيها للأجانب.

2- معبد الأقصر

يقع في قلب المدينة بجوار ساحة أبوالحجاج الأقصري، على كورنيش النيل مباشرة، يضم العديد من التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثاني، كما يضم حجرة الولادة التي تصور مراحل ولادة الملك، ويصل بينه وبين معبد الكرنك، طريق الكباش بطول 2700 متر.

مواعيد زيارة معبد الأقصر من 06:00 صباحًا وحتى الساعة 08:00 مساء وسعر تذكرة الدخول 40 جنيها للمصريين و180 جنيها للأجانب.

معبد حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر

يعد معبد الدير البحرى واحدا من أروع المعابد الأثرية على الإطلاق فهو تحفة ومعجزة معمارية بكل المقاييس، حيث إن المصرى القديم قام بتشكيل الجبل الصخري وبناء المعبد المحفور بالكامل في الجبل وليس كأى بناء عادي، الدير البحري هو مجمع من المعابد الجنائزية، يقع في غرب مدينة الأقصر وهو أحد أقدم الآثار المصرية، ويضم بداخله ثلاثة معابد، المعبد الأول للملك منتوحتب الثاني، والثاني هو معبد الملكة حتشبسوت وهو الأشهر بينهم، وأطلق عليه اسم الدير البحري إشارة إلى دير قديم بني بنفس المنطقة في القرن السابع الميلادي.

ويمكنك زيارة معبد حتشبسوت طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 06:00 صباحًا وحتى الساعة 05:00 مساءً، وعن أسعار تذكرة الدخول فتبلغ 40 جنيها للمصريين و160 جنيها للأجانب.

مقابر وادى الملوك بغرب الأقصر

وإذا كنت تريد أن تنفصل عن العالم الحالى وتذهب إلى عالم خيالى فعليك بزيارة مقابر وادي الملوك، تقع على الضفة الغربية للنيل، ويصل عدد مقابر وادى الملوك المكتشفة حتى الآن إلى 63 مقبرة خصصت جميعها لدفن للملوك والأمراء وبعض النبلاء بمصر القديمة، وتتميز مقابر وادى الملوك بروعة النقوش والرسومات التى مازالت محتفظة بألوانها الزاهية وكأنها رسمت بالأمس.

ومواعيد زيارة مقابر وادى الملوك تبدأ من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وسعر تذكرة الدخول تبلغ 60 جنيه للمصريين و260 جنيها للأجانب.

وتعتبر تذكرة زيارة مقبرة الملكة نفرتارى هى الأعلى سعرا بين مقابر البر الغربي حيث تبلغ 600 جنيه للمصريين و1400 جنيه للأجانب، وذلك لأنها المقبرة الأروع والأجمل على الإطلاق فى جميع دول العالم.

متحف التحنيط

يعتبر متحف التحنيط من أهم المتاحف المتخصصة في مصر، حيث يمكنك أن تتعرف على عملية التحنيط بأكملها من خلال مشاهدة مقتنياته الرائعة والفريدة، وتستطيع مشاهدة أجمل مجموعة من التوابيت المزينة الباهية الألوان، والأواني الكانوبية، تماثيل نادرة للمعبودات، والتمائم، والمومياوات البشرية، ومومياوات الحيوانات مثل القرود والتماسيح، والقطط، والأسماك وكذلك اللوحات الجنائزية.

وموعد زيارة متحف التحنيط يكون يوميا من الساعة09:00 صباحًا وحتى الساعة 01:00 ظهراً، ومن الساعة 05:00 مساء وحتى الساعة 09:00 مساء، وسعر تذكرة الدخول يبلغ 20 جنيها للمصريين و100 جنيه للأجانب.

متحف الأقصر للفن القديم

متحف الأقصر يعد من أجمل المتاحف المصرية على الإطلاق، ويقع بالضفة الشرقية للنيل، وقد افتتح المتحف لأول مرة للزيارة في عام 1975م، وافتتحه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم تطويره وإضافة صالة جديدة له عام 1984م، ثم افتتحت صالة «الخبيئة» في عام 1989م، وتضم أحدث الاكتشافات الأثرية التى اكتشفت بمعبد الأقصر، وتم افتتاح صالة «مجد طيبة» فى عام 2004، ويعرض بالمتحف قطع أثرية نادرة من مقبرة توت عنخ آمون، كما يضم قاعة خاصة بالمومياوات الملكية.

ويفتح المتحف أبوابه للزيارة يوميا من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 01:00 ظهراً، ومن الساعة 05:00 مساء وحتى الساعة 09:00 مساء، وسعر تذكرة الدخول يبلغ 30 جنيه للمصريين و140 جنيها للأجانب.