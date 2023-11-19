طرح 560 طن سكر في المنافذ التموينية بسوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها

صرح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، توزيع 560 طنًا من السكر، لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك التنسيق مع الوحدات المحلية في مختلف مراكز المحافظة.

توزيع 560 طنًا من السكر

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريح لـ«الوطن»، أنه بعد توزيع 560 طنًا من السكر على المنافذ والسيارات المتنقلة في القرى والنجوع والمدن، ستوزع مديرية التموين بسوهاج، 250 طنًا أخرى.

تحرير مئات المحاضر لضبط الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى شنّ حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير مئات المحاضر، لضبط الأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين،