أمطار غزيرة تضرب البحيرة.. و6 نصائح لمواجهة الطقس السيئ

ضربت أمطار غزيرة مدن ومراكز محافظة البحيرة صباح اليوم، زادت حدتها في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ورفع درجة الاستعداد القصوى في ديوان عام المحافظة.

أمطار تضرب محافظة البحيرة ورفع درجة الاستعداد

وبالتزامن مع الأمطار التى ضربت البحيرة، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ، أنّ جميع المعدات والأطقم والأجهزة، انتشرت على الفور وفق خطة العمل المسبقة للتعامل الفوري، للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة.

كما وجهت «بلبع» باستمرار رفع درجة الاستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع التجمعات أولاً بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

توجيهات نائب محافظ البحيرة للتعامل مع الطقس السيئ

وشددت نائب محافظ البحيرة، على التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة، باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، مع توجيهات بتنفيذ الآتي:-

- المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة جميع محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات كافة.

- حملات مستمرة لمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع تأكيد وقفها حال هبوب رياح وأمطار.

- تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية كافة، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بجميع محطات الصرف الزراعي.

- مراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية كافة، وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور، حفاظًا على أرواح المواطنين.