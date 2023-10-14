سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في البحيرة.. و«الأرصاد» تحذر من الرياح والبرودة

شهدت قبل قليل، عدة مدن ومراكز بمحافظة البحيرة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة زادت حدتها في المدن الساحلية «إدكو رشيد المحمودية».

حالة الطقس في البحيرة

وتعرضت محافظة البحيرة صباح اليوم إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، مع تكون الغيوم الجزئية.

كما انخفضت درجات الحرارة في البحيرة بمعدل 3 درجات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، مع تحذير من ظاهرة الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة إذ يعملا على حجب الرؤية الأفقية أحياناً على الطرق الرئيسية وسط تحذيرات للمواطنين وسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

طقس سيئ يضرب البحيرة

واستعدت البحيرة لموجة الطقس السيء إذ وجهت الدكتورة نهال بلبع بمتابعة حالة الطقس والأمطار على مدار الساعة لسرعة رفع تراكمات المياه.

كما وجهت بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة المعديات النهرية والعمل على تثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد في الشوارع والميادين حفظاً على أرواح وسلامة المواطنين.