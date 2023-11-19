«التعليم» تبدأ تلقي طلبات المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها تبدأ اليوم تلقي طلبات المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي – زراعي - تجاري - فندقي» للعام الدراسي الحالي 2023-2024، لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الامتحان.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، أنّه يتم التقدم للمديريات من اليوم وحتى يوم الخميس 23 نوفمبر، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر، حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك في الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني «قطاع الكتب - الطالبية - فيصل» فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.

شروط الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط الترشح للمشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، كما يلي.

- الحصول علي مؤهل عالٍ بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون شاغلا للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول أ على الأقل».

- الحصول على تقدير ممتاز للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين السابقتين.

- ألا يكون محالاً للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة.

- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إشرافية «رئيس قسم أو حجرة - وكيل قسم أو حجرة» داخل اللجنة.

- توافر السمات الشخصية والقيادية للنهوض بالعمل.