أمطار تضرب محافظة مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ في جميع المدن

ضربت أمطار مختلف أنحاء محافظة مطروح، والقرى المجاورة الواقعة على سواحل البحر في السلوم وبقبق وأبو زريبة وسيدي براني والنجيلة والمتاني والنصر وزاوية أم الرخم والقصر، والجراولة وسيدي حنيش ورأس الحكمة، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها العديد من المدن الساحلية.

أمطار تضرب محافظة مطروح

ومع سقوط أمطار على محافظة مطروح، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ في جميع الأجهزة والمرافق العامة، من التعامل مع مياه الأمطار في جميع المدن الساحلية والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية ومجالس المدن في خطة سحب مياه الأمطار من بؤر التجمعات في مدينة مرسى مطروح وفي الطرق الدولية مثل طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وطريق مطروح السلوم، وعمل سيولة مرورية أمام جميع السيارات والتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، والدفع بسيارات شفط المياه والمواتير والمعدات اللازمة للتعامل مع نواتج سقوط الأمطار، كما قرر المحافظ تعطيل الدراسة، اليوم الأحد في المدارس العامة والخاصة بالتربية والتعليم والأزهر للحفاظ على الطلاب بسبب سوء الأحوال الجوية.

متابعة غرفة العمليات

وحول سقوط أمطار على محافظة مطروح، نتيجة عدم استقرار حالة الطقس، قال «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك متابعة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والتواصل مع غرف عمليات مجالس المدن للرد على الشكاوى واستفسارات المواطنين والتعامل السريع مع جميع حالات الطوارئ.

وتستمر حالة الطقس السيئة في محافظة مطروح، مع وجود غطاء سحابي في سماء المحافظة ونشاط للرياح، يصاحبها برودة في الجو على جميع المناطق الساحلية بنطاق المحافظة.