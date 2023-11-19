سلاح الجو الإندونيسي يستعيد الصناديق السوداء لطائرتين محطمتين

أعلن سلاح الجو الإندونيسي، استعادة الصناديق السوداء لطائرتيه المقاتلتين التعبويتين من طراز «إي إم بي- 314 سوبر توكانو»، اللتين تحطمتا في حي باسوروان بإقليم جاوة الشرقية، الخميس الماضي، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

وذكر «الكومودور» آر أجونج ساسونجكوجاتي، رئيس إدارة الإعلام بسلاح الجو أن الصناديق السوداء تم استعادتها وهي أجهزة تسجيل بيانات مصورة ووحدات رقمية للبيانات المركزية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا».

وصرّح في مدينة مالانج بجاوة الشرقية بأن «هذه الأجهزة جاهزة للنقل إلى قاعدة عبدالرحمن صالح الجوية، واستعدنا الأجهزة لكلتا الطائرتين».

وأعرب ساسونجكوجاتي عن أمله في أن تساعد استعادة الأجهزة الجيش في الحصول على بيانات مبدئية عن سبب تحطم الطائرتين.