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أمطار متوسطة تضرب المنوفية.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

كتب:

إبراهيم الديهي
11:14 ص | الأحد 19 نوفمبر 2023
أمطار في المنوفية

أمطار في المنوفية

تشهد محافظة المنوفية، سقوط أمطار متوسطة على أغلب المراكز والمدن، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة. 

طوارئ في المنوفية بسبب سقوط الأمطار

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار في مختلف المراكز والمدن، مع تأكيد التواجد الميداني والتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، من المسؤولين كافة. 

وأوضحت شركة مياه المنوفية، أنه يجري التنسيق بين غرف العمليات في الشركة وغرفة العمليات في المحافظة، ومع الوحدات المحلية والجهات كافة، للتعامل الفوري والسريع مع تجمعات الأمطار في جميع القرى والمدن بالمحافظة. 

التعامل الفوري مع سقوط الأمطار

وأكد المهندس محمد نجيب صالح رئيس الشركة، أنّ جميع الأفرع وغرف العمليات مستعدة للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، في ظل ما تشهده مصر من منخفض جوي وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الجارية. 

وتشهد مصر، منخفضًا جويًا يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانًا وغزيرة، تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار حالة الاضطراب في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة. 

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