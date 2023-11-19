تحرير 90 محضرا لمخابز بلدية مخالفة خلال حملة تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 90 محضرا.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات في مركز حوش عيسى عن ضبط مخبز تصرف في 8 أجولة دقيق بلدي مدعم، و8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي إيتاي البارود والمحمودية تم ضبط 20 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبزين تصرفا في 19 جوال دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 7 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

ضبط مخالفات في مخابز بدمنهور

وفي حملة مماثلة بمركز دمنهور، تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، وآخر لتجميعه 30 جوال دقيق بلدي، ومخبز تصرف في 16 جوال دقيق و5 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وفي كوم حمادة ووادي النطرون تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص، و3 مخابز لتصرفها في 29 جوال دقيق بلدي و6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.