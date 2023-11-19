دورات تدريبية لتمكين سيدات قرى «حياة كريمة» اقتصاديا في البحيرة

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة زكية رشاد، سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديا، حيث تم تنفيذ 4 دورات تدريبية بمركزي إيتاي البارود والدلنجات، واستهدفت تلك الندوات 140 سيدة.

رفع الوعي المالي للسيدات

وتهدف الدورات إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات، منها كيفية إعداد الموزان الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب واحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية.

ريادة الأعمال تحسن نوعية الاقتصاد

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن ريادة الأعمال تعمل على تحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى الأسواق.