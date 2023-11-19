أمطار تضرب بورسعيد اليوم.. ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بسرعة انتشار فرق الأحياء الميدانية للتعامل السريع مع آثار الأمطار التي تضرب محافظة بورسعيد، تزامنًا مع موجة الطقس غير المستقرة ، فضلًا عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات بالأحياء على مدار 24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

أمطار تضرب محافظة بورسعيد

وأكد «الغضبان» أنّ الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، رفعت آثار المياه بعد سقوط أمطار على محافظة بورسعيد بجميع الأحياء، وأنّ الأوضاع بالمدينة تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في رفع وسحب مياه الأمطار، مع رفع درجة الاستعدادات والطواريء القصوى لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

متابعة مستمرة للطقس

وأوضح أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، والدفع بعدد كبير من السيارات الناقلة و«الفاكيوم والنافوري» الخاصة بسحب وشفط المياه والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولًا بأول، من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، لافتًا إلى التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والأحياء وبورفؤاد، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتطهير بالوعات الأمطار لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط، فضلًا عن انتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن الأحوال الجوية غير المستقرة.