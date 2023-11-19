برلماني يطالب الأحزاب بتكثيف حملاتها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

طالب النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، بتكثف دورها في توعية الناخبين وتسهيل عملية مشاركة جميع الفئات في انتخابات الرئاسة القادمة، لا سيما النساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتكثيف حملات طرق الأبواب لمزيد من التوعية في النجوع الريفية في مختلف المحافظات، من أجل أن تظهر الدولة المصرية في عرسها الانتخابي بصورة تليق بحجمها ومكانتها بين مصاف الدول.

وأشار «عريبي»، في بيان، إلى أن الشعب المصري لديه الكثير من درجة الوعي الكافية لتجعله يدرك ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية من طفرة تنموية غير مسبوقة، ومعدلات النمو الإيجابية التي تحققت في قطار الاقتصاد الوطني.

دعوات خبيثة

ولفت «عريبي» إلى أنه مع أي استحقاق سياسي تنطلق دعوات خبيثة للمليشيات الإلكترونية للإخوان والجماعات المدعومة من الغرب، من أجل إفساد المشهد الانتخابي وتصدير صورة سيئة عن مصر في تعاملها مع الاستحقاقات الدستورية وكذلك تعامل المواطن مع مباشرة حقوقه السياسية المشروعة، يمكن الرد عليها من خلال مشهد واحد وهو الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية والمشاركة بقوة في الانتخابات والنزول أمام اللجان واختيار الأصلح والأجدر على استكمال مسيرة الوطن بكل تحدياته والمستجدات الصعبة التي تمر بها المنطقة على المستوي السياسي والإقليمي.

وأوضح «عريبي»، أن اللجنة العامة بالغربية لحزب مستقبل وطن تواصل فعالياتها ومؤتمراتها الجماهيرية بصفة مستمرة من أجل دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وكذلك عرض إنجازاته التي تحققت منذ توليه مقاليد الحكم.