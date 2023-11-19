محمد أبو داود يرقص مع ابنته في حفل زفافها على أغنية «بنت أبويا» (فيديو)

احتفل الفنان محمد أبو داود بحفل زفاف ابنته منة داود في أجواء عائلية خاصة، سيطر عليها الفرح وحالة كبيرة من البهجة.

محمد أبو داود يرقص مع ابنته

وشاركت منة داود ابنة الفنان محمد أبو داود جمهورها بفيديو لها من حفل زفافها وهى ترقص مع والدها على أغنية بنت أبويا، التي قدمتها بصوتها الفنانة هنا إبراهيم يسرى وهما في حالة كبيرة من التأثر .

يذكر أن الفنان محمد أبو داود يستعد لعرض أولى حلقات مسلسله الجديد زينهم، مساء اليوم، عبر شاشة قنوات on في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويشارك في العمل عدد من الفنانين، منهم أحمد داود وسلمى أبو ضيف وكريم قاسم ويارا جبران وعدد أخر من الفنانين .