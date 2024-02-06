الأوراق المطلوبة لتقديم الغاز.. احصل عليه بقسط شهري بسيط

الغاز المنزلي أصبح من الأمور الأساسية التي لا عنى عنها في المنزل، وخاصة أن أسعاره تكون منخفضة مقارنة بأنابيب الغاز المتنقلة، لذلك يحرص عدد كبير من المواطنين على التقديم للحصول على خدمات الغاز الطبيعي وإيصاله إلى المنزل، لذا تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لتقديم الغاز في المنازل أو المنشآت الصناعية والتجارية.

الأوراق المطلوبة لتقديم الغاز

ولتقديم على الغاز، يجب أن تتوافر مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة، نستعرضها على النحو التالي:

- صورة عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية لها.

- إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الشقة.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

- التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بمقر شركة الغاز.

- عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء.

- سداد رسوم (تأمين العداد، تأمين استهلاك).

خطوات تركيب عداد الغاز

- عمل التركيبات الداخلية بعد سداد قيمة المقايسة.

- تقوم الشركة بعمل تحويلات للأجهزة التي ستعمل بالغاز مثل السخان والبوتجاز.

الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز إلى الأنشطة التجارية والمخابز

- صورة عقد الإيجار أو إثبات الملكية والاطلاع على الأصل.

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة بطاقة تحقيق شخصية أو جواز السفر.

- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبة.

- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

- إيصال سداد تأمين العداد وفقا لسعته.

- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

شروط تركيب الغاز الطبيعي

- تقديم طلب لدى الشركة المختصة في الحي التابع لها العقار.

- يتم إرسال فنيين من الشركة لعمل معاينة للعقار أوالوحدات السكنية.

- في حالة صلاحية العقار يتم الحصول على موافقة توصيل الغاز الطبيعي.

- يتم البدء في توصيل خط الغاز المغذي للعقار.

- يتم تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية لكل شقة.

- يشترط لتوصيل الغاز إلى العقار ألا تقل نسبة الإشغال عن 85%.

سعر عداد الغاز الكارت

- بعد تقديم طلب تركيب الغاز على أقساط، يقوم العميل بدفع القسط الأول بقيمة 706 جنيهات.

- تقسيط الغاز لمدة 12 شهرًا ويتم دفع 153 جنيها شهريا.

- القسط يضاف شهريا إلى تكلفة الفاتورة.

- التقسيط لأكثر من عامين، وفقا لرغبة العميل بقيمة 85 جنيها شهريا.

- نظام التقسيط لمدة 4 سنوات، وبقيمة 50 جنيها بشكل شهري.

- التقسيط على نظام 7 سنوات بقيمة 35 جنيهًا شهريا.

سعر تركيب الغاز الطبيعي للسيارات بالتقسيط

في سياق أخر، لا تقتصر الشركة على إدخال الغاز إلى المنازلفقط وإنما تعمل على تركيب الغاز للسيارات بالتقسيط في جميع محطات الخدمات، وتتراوح التكلفة بين 11.095 جنيه للسيارات الكربراتير، ونحو 14.220 جنيه بالنسبة للسيارات الحقن الإلكتروني، ونحو 12.190 جنيه لسيارات الدائرة المطورة.

الأوراق المطلوبة لتركيب الغاز الطبيعي للسيارات بالتقسيط

- صورة البطاقة الشخصية.

- رخصة السيارة وإيصال حديث من استهلاك الكهرباء أو الغاز أو المياه.

شركات الغاز الطبيعي التي يمكن التقديم بها

وهناك عدة شركات يمكن للراغبين في توصيل الغاز الطبيعي التقديم بها، وتتمثل في الآتي:

1- شركة تاون جاس: تتواجد شركة تاون جاس في عددٍ من المحافظات وهي:

- محافظة القاهرة لتغطي أحياء «الزيتون، وسط القاهرة، مصر الجديدة، مدينة نصر، عين شمس، المطرية، الشرابية، شبرا، حلوان، دار السلام، العباسية، الزاوية الحمراء».

- محافظة الجيزة، وتغطي أحياء «إمبابة، فيصل، الهرم، العمرانية، العجوزة».

- محافظة الإسكندرية، وتغطي أحياء «غرب الإسكندرية، شرق بحري وقبلي».

- محافظة الإسماعيلية، منقسمة مع شركة غاز مصر.

- محافظة القليوبية.

- محافظة بورسعيد.

2- شركة غاز مصر، وتتواجد شركة غاز مصر في عدد من المحافظات، وهي «القاهرة، الشرقية، الأقصر، القليوبية، المنوفية، أسوان، الإسماعيلية، الغربية، الإسكندرية، الدقهلية».

3- شركة ماي جاس، وتعمل تلك الشركة في عدة مناطق، وهي «المعصرة بحلوان، الصف بالجيزة».

4- شركة ناتجاس، وتعمل في عدة مناطق مختلفة، وهي «مدينة السلام، المقطم بالقاهرة، مدينة 6 أكتوبر، محافظة البحيرة».

5- شركة الفيوم للغاز، وتغطي تلك الشركة محافظة الفيوم.

6- شركة طاقة عربية، وتغطي تلك الشركة عدة محافظات، وهي «الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، بني سويف».

7- الشركة الحديثة للغاز الطبيعي، وتعمل في عدة محافظات ومناطق، وهي «قنا، سوهاج، محافظة شمال وجنوب سيناء، محافظة الشرقية، الكيلو 45، مدينة المستقبل الجديدة، مدينة هيليوبليس، مدينتي، مدينة بدر، القلج والجبل الأصفر، العاصمة الإدارية الجديدة».