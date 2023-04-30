بخطوات سهلة وسريعة، يمكن للمواطنين تسجيل قراءة عدد الغاز المنزلي شهر مايو 2023، في وحداتهم السكانية والمنشآت الصناعية أو التجارية، تجنبا لتراكم فواتير الغاز، أو الدخول في شرائح استهلاك أعلى شهريا.

تسجيل قراءة عدد الغاز المنزلي شهر مايو 2023

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة «الوطن» خطوات تسجيل قراءة عدد الغاز المنزلي شهر مايو 2023 أون لاين، وفقا لما كشفت عنه شركة الغاز، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

على الراغبين في قراءة وتسجيل قيمة عداد الغاز المنزلي، الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة بتروريد، من خلال الرابط الإلكتروني.

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص لشركة بتروتريد هنا.

- اختر عداد الغاز الخاص به.

- إدخال القراءة المكتوبة على العداد.

- كتابة البيانات المطلوبة عن الوحدة السكانية او المنشأة التجارية أو الصناعية، وتتضمن «قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- بعد الانتهاء انقر على التسجيل.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز

أتاحت الشركة الفترة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر مايو من يوم 1-15 من كل شهر، كما أتاحت فرصة 30 يوما على دفع قيمة الفاتورة.

طرق دفع فواتير الغاز إلكترونيا

يمكن لجميع المشتركين دفع فواتير الغاز لشهر مايو، عبر شركات التحصيل الإلكتروني المختلفة، وهي تتمثل في «فوري، وأمان، وخدماتي، وممكن، ضامن، ومصاري، وفون كاش» وغيرها.