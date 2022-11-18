أخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر نوفمبر 2022 عبر تطبيق «بتروميتر»

يبحث العديد من المواطنين عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر نوفمبر 2022، والذي حدده تطبيق «بتروتريد»، موضحا أنه يستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري.

يعتد تطبيق «بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليتم ترجمتها و تسجيلها مباشرة على قاعدة البيانات بالشركة، ويمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، ومن خلال الهواتف الذكية APPLE التي تعمل بنظام IOS.

طرق لتسجيل القراءة الشهرية و دفع الفواتير

يتم إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعل بها الخدمة، وعن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

ويمكن التسجيل أيضاً من تطبيق موبايل ماي فوري، وتطبيق موبايل جوميا، ومن خلال مكاتب البريد المصري، ومن خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن)، ومن خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

طرق قراءة عداد الغاز المنزلي شهر نوفمبر 2022

ويمكن أيضاً تسجيل القراءة الشهرية للعداد ودفع الفواتير عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي، وخدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727، ومن خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.