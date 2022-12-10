آخر موعد لقراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، من أكثر الكلمات بحثًا نظرًا لاهتمام المواطنين بسرعة تسجيل قراء العداد سواء بطريقة إلكترونية، أو من خلال محصلي الشركة، وذلك تجنبًا لتوقيع غرامة مالية عليهم بسبب التأخير، ولضمان دقة قراءات العداد في كل فاتورة شهرية.

وفي هذا الصدد، ينشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن آخر موعد لقراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 في جميع المحافظات.

آخر موعد قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر

وأعلنت شركة الغاز، أنّ أول موعد لبدء تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، إلكترونيًا قد بدأت في أول يوم من الشهر الجاري، موضحةً أنّ آخر موعد قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022 في جميع المحافظات سيكون يوم 20 ديسمبر الجاري.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر

وأتاحت شركة الغاز العديد من الطرق لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، وذلك من خلال إحدى الطرق الآتية:

من خلال موقع الشركة.

من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء 1122.

من خلال تحميل أبلكيشن «بتروميتر».

تسجيل القراءة من خلال مندوبي الشركة.

كم خلال الأرقام التالية 5727، أو 09000727.

عبر خدمة IVR.

معرفة قيمة فاتورة عداد الغاز المنزلي لشهر ديسمبر

وفيما يخص خطوات معرفة قيمة فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، فإنّها تتم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط التسجيل من خلال الضغط هنـــــــــا.

ادخل الرقم الفرعي، والشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية والمنطقة والمحافظة والمدون على العداد.

اضغط على اعرض.

ستظهر قيمة الفاتورة لهذا الشهر.

طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022

وفيما يخص طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي لشهر ديسمبر 2022، فإنّه تتم من خلال 9 طرق مختلفة وهي: