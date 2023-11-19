دبلوماسي سابق: تهجير الفلسطنيين اعتداء على الأمن القومي العربي

قال السفير محمد العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر ترفض تهجير الفلسطينيين على نحو تام، لأن هذا الأمر يخص الأمن القومي العربي ونظيره المصري، موضحا أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الأمن العربي أساسية.

المقصود بعملية التهجير

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن المقصود بعملية التهجير هو التخلص من القضية الفلسطينية والانتهاء منها تماما، وهذا أمر في منتهى الخطورة يمثل اعتداءً كبيرا جدا على الأمن القومي العربي.

وتابع: «نقل الفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء أمر في منتهى الخطورة، ويخص الأمن القومي مباشرة، ومصر ترفض رفضا تاما هذا الأمر».

وأكد: «ما يجرى داخل غزة مقاومة، وحماس جزء من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفلسطين تعيش حالة اعتداء منذ عام 1948 وحتى الآن، والفلسطينيون في حالة دفاع عن أنفسهم، ومن هنا نرفض نقلهم من مكان لآخر، إلى جانب الاعتداء على الأطفال والنساء وكبار السن، وهذا الأمر يهدد بصراع قوي جدا في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن صراعا عالميا، وتغييرا في النظام الدولي».