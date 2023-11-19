«باحث»: المستوطنون لا يثقون في حكومتهم أو جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور طلال أبو ركبة، باحث سياسي في العلاقات الدولية، إنَّ الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة تحظى بإجماع إسرائيلي كبير، لأنها انطلقت على أساس الانتقام من قطاع غزة على خلفية أحداث 7 أكتوبر، إلا أن المجتمع الإسرائيلي حتى اللحظة لا يثق في حكومته وجيشه.

«أبو ركبة»: حالة من انعدام الثقة بين القيادة السياسية والعسكرية بدولة الاحتلال

وأضاف «أبو ركبة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع عبر شاشتي «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هناك أيضاً حالة من انعدام الثقة بين القيادة السياسية والعسكرية، وبالأمس، لاحظنا ما حدث في المؤتمر الصحفي لمجلس الحرب حيث أكد نتنياهو على ضرورة توفير الدعم الوطني والمجتمعي لاستمرار الحرب في قطاع غزة في ظل حالة التذمر التي بدأت تظهر في المجتمع الإسرائيلي بفعل المظاهرات التي باتت تطالب بتسليم الرهائن».

وتابع الباحث السياسي: «نتنياهو في الفترات الماضية تنصل من اتفاقيات كثيرة كانت قد تؤدي إلى هدن إنسانية في القطاع مقابل الإفراج عن مجموعة من الرهائن لذلك، بدأ يشعر نتنياهو بأن هناك حالة من الزخم داخل المجتمع الإسرائيلي بدأت الآن تتناقض مع التوجه الإسرائيلي تجاه العملية العسكرية في قطاع غزة».

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الضحايا في غلاف غزة

واستطرد «أبو ركبة»: «لكن ما كشفته بعض التقارير خاصة في إحدى الصحف هو أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي قتل العديد من الضحايا في غلاف غزة خلال أحداث 7 أكتوبر وهو ما بدأ يغير من رؤية المجتمع والرأي العام الإسرائيلي تجاه الحرب في قطاع غزة وهو ما سيؤثر على العمليات، إذ قُتل إسرائيليون وأصيب بعضهم في الميدان».