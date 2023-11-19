أستاذ إعلام: BBC اعتذرت عن نشر تقرير وثّق انتهاكات إسرائيل في مستشفى الشفاء بغزة

قالت الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنّ المؤسسات البريطانية وفي مقدمتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC ارتكبت كما كبيرا من الأخطاء المهنية والممارسات الخاطئة التي أصبحت أضحوكة في كليات الإعلام، ومثالا على أنّها بؤرة للأكاذيب ونشر المعلومات الزائفة والمضللة.

اقتحام مستشفى الشفاء

وأضافت فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ أحد مذيعي الهيئة نشر تقريرا عن وكالة رويترز، جاء فيه أنّ جيش الاحتلال استهدف الأطقم الطبي والممرضين والمتحدصين باللغة العربية، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء، ثم اعتذرت BBC عن التقرير رغم أنّه الوحيد الصحيح والحقيقي الذي نقلته ونشرته عن الحرب منذ 7 أكتوبر.

تضليل وتزييف الحقائق

وتابعت المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة: «BBC قالت إنّها نقلت خطأ وأنّ الجيش الإسرائيلي كان معه أطقم طبية وهو يقتحم مستشفى الشفاء، وكان يجري استجوابا للموجودين داخل المستشفى، ولم تذكر أنّه قطع إمدادات المياه والكهرباء عن المستشفى، ما تسبب في قتل آلاف الأطفال».