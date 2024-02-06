طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز.. 6 خطوات سريعة

مع إتاحة بعض الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، وخطة الدولة في التوجه نحو الرقمنة، أصبح من السهولة الاستعلام عن عدد كبير من الخدمات في مقدمتها الاستعلام عن فاتورة الغاز، خوفا من تراكم الفواتير الشهرية، وتستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن الغاز ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الاستعلام عن فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز، خدمة أتاحتها شركة بتروتريد لجميع عملائها وتقدم بشكل شهري، حيث يحق للمستهلكين معرفة قيمة الفاتورة الشهرية ودفعها من خلال الطرق التالية:-

- الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

- ادخل اسم صاحب العداد.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة.

- الضغط على كلمة «استعلام».

فترة الاستعلام عن فاتورة الغاز

أتاحت شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز، خلال الفترة من 1 إلى 20 من كل شهر، ويستطيع العملاء تسديد قيمة الاستهلاك «الفاتورة» من خلال المحصل أو من خلال الدفع الإلكتروني.

خطوات دفع فواتير الغاز من خلال محفظة بنك مصر

- ادخل إلى المحفظة عن طريق رقم الهاتف ثم الرقم السري.

- اختر خدمات فوري.

- اختر مرافق عامة.

- اختر شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد».

- اختر دفع كلي للفواتير.

- ادخل رقم المشترك الموجود على فاتورة الغاز.

- إعادة إدخالهم مرة أخرى «للتأكيد».

- ادخل رقم الهاتف المحمول.

- الضغط على استمرار .

- اضغط تأكيد.

- ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة.

- سيدفع التطبيق جميع فواتير الغاز المستحقة على العميل.

- الخروج من المحفظة.

الأرقام الساخنة للاستعلام عن فاتورة الغاز

- رقم 5727 من أي هاتف محمول.

- رقم 122 من أي هاتف محمول كذلك.

- أو عبر هذا الرقم 09000727 من أي خط أرضي.

الأوراق المطلوبة لتقديم الغاز الطبيعى للوحدات السكنية

- صورة عقد إيجار الشقة أو عقد الملكية لها.

- إيصال كهرباء حديث باسم صاحب الشقة.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

- التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بمقر شركة الغاز.

- عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء.

- سداد رسوم «تأمين العداد، تأمين استهلاك».

الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز إلى المنشأت الصناعية

- صورة عقد الإيجار أو إثبات الملكية والاطلاع على الأصل.

- إيصال كهرباء حديث.

- صورة بطاقة تحقيق شخصية أو جواز السفر.

- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبة.

- صورة من رخصة مزاولة النشاط.

- إيصال سداد تأمين العداد وفقا لسعته.

- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.

أسعار تركيب الغاز الطبيعي بنظام التقسيط للوحدات السكانية

- دفع مبلغ 706 جنيهات بعد تقديم طلب تركيب الغاز على أقساط.

- التقسيط لمدة 12 شهرًا ويتم دفع 153 جنيها كل شهر.

- التقسيط لمدة 24 شهر بقيمة 85 جنيها بشكل شهري.

- التقسيط لمدة 4 سنوات بقيمة شهريا 50 جنيها بشكل شهري.

- التقسيط على نظام 7 سنوات بقيمة 35 جنيهًا بشكل شهري.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

وهناك العديد من الطرق التي يُمكن الاستعلام بها عن فاتورة الغاز، وقيمة الاستهلاك بدلًا من الموقع الرسمي لشركة بتروريد، إذ يُمكن الاستعلام عنها أيضًا من خلال المواقع الرسمية الخاصة بشركات الغاز الأخرى التابع لها الراغب في الاستعلام، مثل شركة غاز مصر، وتاون جاس، وغيرها من الشركات.

كما يُمكن تحميل التطبيق الخاص بشركة بتروريد أو تطبيق سهل الذي أطلقته الحكومة المصرية عبر الهاتف المحمول ثم يتم إدخال قراءة عداد الغاز من خلاله، والضغط على استعلام حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها، ويمكن أيضًا انتظار محصل شركة الغاز واستلام الفاتورة الخاصة بالمواطن، والتي يكون مسجل بها قيمة الفاتورة المطلوبة.