التحالف الوطني: حريصون على دعم الأشقاء في غزة وتقديم مساعدات إنسانية لهم

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنّ مصر صاحبة دور عظيم في دعم القضية الفسلطينية، ولا تكتفي في الوقت الحالي بدور «الشقيقة الكبرى»، بل تمارس دور الشريك في القضية، لافتاً إلى أنّه انطلاقا من هذا الدور البارز للدولة المصرية يعمل «التحالف الوطني» على دعم أهالي غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التحالف الوطني في استجابة سريعة منه لتوجيهات الرئيس السيسي، تحرك بخطى مدروسة منذ بدء العمليات على القطاع وبسرعة وبشكل منظم ومخطط لدعم أهل غزة.

مرونة «التحالف الوطني» وتقديم مساعدات إنسانية تتناسب مع الواقع

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنّ أهم ما يميز جهود «التحالف الوطني» من حملات وجمع تبرعات وتوصيلها لغزة، هو المرونة واستقراء المتغيرات والعمل في إطارها، واستبدال المساعدات التقليدية بأخرى تناسب الواقع.