«الصحة» تعلن تجهيز 1700 وحدة عناية مركزة لاستقبال مصابي غزة

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، عن استعدادات الوزارة لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، موضحا أن هناك حالة طوارئ داخل مستشفيات سيناء، إذ تم تجهيز 37 مستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألف سرير؛ بناء على توجيهات وزير الصحة والسكان بالاهتمام بالعناية المركزة والتي وصلت إلى 1700 وحدة عناية مركزة.

150 سيارة إسعاف مجهزة لاستقبال جرحي غزة

وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك حالة استنفار داخل هيئة الإسعاف لاستقبال الأطفال حديثي الولادة، موضحا أن عملية النقل لهؤلاء الأطفال صعبة للغاية وتحتاج إلى سيارات إسعاف مجهزة، لافتا إلى وجود أكثر من 150 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لنقل المصابين والجرحى.

الحالات مستقرة

وأضاف المصدر، أن كافة الحالات التي استقبلتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية مستقرة، ولكن تحتاج إلى رعاية طبية ونفسية كبيرة إثر ما تعرضه له، وأن معظمها من الأطفال والنساء، والفريق الطبي المصري يعمل على تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.