وزيرا الزراعة بمصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشتركة وتبادل السلع

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني ويأتى لقاء الوزيران لمتابعة الملفات التعاون الزراعى المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات.

وأكد القصير أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كل الأصعدة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في لبنان.

أضاف أنه بحث مع نظيره اللبناني تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين من الجانبين من ناحيته اشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين موجها الشكر الى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة التى تحكم مصر حاليا تنظر إلى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية.

وزير الزراعة اللبناني يعرب عن سعادته بأول زيارة للعاصمة الإدارية

أعرب وزير الزراعة اللبناني عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية واصفها اياها بانها حالة من الابداع وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال اربع سنوات فقط.

أكد كذلك أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكى حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والسفارة اللبنانية في القاهرة.