«الزراعة» تطلق الحملة الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية غدا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2023، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية غدا الأحد بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

توفير اللقاحات المطلوبة

وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات، لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

توعية المربين بأهمية تسجيل الثروة الحيوانية

وأضاف «صابر»، أن الحملة ستتضمن تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وكذلك تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.