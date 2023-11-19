نقيب التمريض تشهد تخريج دفعة من دبلومة مكافحة العدوى في أسوان

شهدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تخريج دفعة من دبلومة إدارة المستشفيات ومكافحة العدوى والجودة بمحافظة أسوان، والتي نظمتها النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لافتة إلى أنّه تم تكريم خريجى الدفعة البالغ عددهم 60 عضوًا.

جاء ذلك الاحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود، بمحافظة أسوان، برعاية اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان وبحضور الدكتور إيهاب حنفى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إضافة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وكلية التمريض بأسوان، وعدد من القيادات الصحية والكوادر التمريضية.

التمريض المصري

وأشادت الدكتورة كوثر محمود، خلال الاحتفالية، بمجهودات التمريض المصري وتفانيه في العمل ودورهم المهم في المنظومة الصحية وخدمة المريض المصري، لافتة إلى أن دور التمريض في خدمة المرضى موجود منذ قديم الأزل، حيث تعد الصحابية رفيدة الأسلمية أول ممرضة وطبيبة في التاريخ، كما كامت تعتبر خيمة رفيدة الأسلمية أول مستشفى ميداني مسجل في التاريخ.

الكوادر التمريضية

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إن إجمالي العاملين بالتمريض في محافظة أسوان نحو 8000 عضو بالتمريض، لافتة إلى أنّه تم تكريم 300 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة في بالمحافظة.

وفي ختام كلمتها بالمؤتمر، أكدت نقيب للتمريض على ضرورة دعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاة القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من جانب أطقم التمريض وأسرهم للإدلاء بأصواتهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الوطن.