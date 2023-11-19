بدء تدريبات البطل الأولمبي للتايكوندو في نادي أبوتيج بأسيوط

يواصل شباب الموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو تدريباتهم بنادي أبوتيج الرياضي، التابع لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإداء الرياضى الإدارة العامة للموهبة الرياضية، ضمن فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي فى لعبة التايكوندو.

مواعيد التدريبات في نادي أبوتيج

وقال أحمد سويفي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشؤون الرياضة، إن تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة التايكوندو تعقد في نادى أبوتيج الرياضى 4 أيام أسبوعيا، هي أيام السبت والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، أنه يقوم بتدريب المشاركين نخبة متميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للإنضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية، وأن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لأكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.