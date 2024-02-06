الأوراق المطلوبة لكارنيه نقابة المهندسين.. إليك التفاصيل

بمجرد التخرج من كليات الهندسة، يبحث الخريجون عن إجراءات الانضمام لنقابة المهندسين، حتى يتمكنوا من مزاولة المهنة، وبدء حياتهم العملية سواء في داخل مصر، أو خارجها.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، كيفية الانضمام لنقابة المهندسين لخريجى كليات الهندسة سواء من الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة، والأوراق المطلوبة للحصول على لكارنية نقابة المهندسين.

وأكدت نقابة المهندسين أنّه عند التسجيل واستلام الكارنيه لا بد من حضور المهندس بنفسه ولا ينيب عنه أحد.

الأوراق المطلوبة من العضو الجديد الذي يقيد بالنقابة لأول مرة

حددت نقابة المهندسين عددًا من المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة لخريجي الجامعات الحكومية، تختلف عن الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الخاصة.

الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات الحكومية

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- صورة من شهادة التخرج المؤقتة.

- أصل بطاقة الرقم القومى.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

- إحضار صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" ويكون حديث وموجه بإسم نقابة المهندسين.

- عدد 2 صور شخصية.

الأوراق المطلوبة من خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- صورة من شهادة التخرج المؤقتة.

- أصل بطاقة الرقم القومى.

- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى

- إحضار صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه» ويكون حديث وموجه بإسم نقابة المهندسين.

- شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى.

-عدد 2 صور شخصية.

- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها «بيان الدرجات».

- صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المستندات المطلوبة لعضوية نادي نقابة المهندسن

أوضح نادي نقابة المهندسين أنّه على الراغبين في الانضمام لعضوية النادي، تقديم صور المستندات التالية لإدارة شؤون العضوية بعد الإطلاع على الأصل.

- صورة كارنية عضوية نقابة المهندسين المصرية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمهندس والتابعين.

- صورة المؤهل الدراسي للتابعين للمهندس.

- صور شهادات ميلاد الأبناء ومن يعلوهم المهندس.

- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 في 6 لطلب الحصول على العضوية.

- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 في 6 للتابعين لطالب الحصول على عضوية النادي.

- صورة قسيمة الزواج.

- صورة شهادة ميلاد المهندس في حالة اشتراك والديه.

- ما يستجد على ذلك من المستندات التي يتم طلبها من الراغبن في الانضمام لنقابة المهندسين.

شروط الحصول على عضوية نقابة المهندسين

حددت نقابة المهندسين بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على عضوة نقابة المهندسين والتي جاءت كالتالي:

- الحصول على بكالوريوس هندسة من جامعة مصرية أو ما يعادل شهادة هندسة.

- أن يكون مصري الجنسية

- لمجلس نقابة المهندسين قبول عضوية رعايا الدول الأخرى التي تنطبق عليها شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

- يجب أن يكون مقدم الطلب كامل الأهلية المدنية.

- أن يكون مقدم طلب العضوية حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبات مقيدة للحرية في جرائم الأمانة أو جرائم الشرف إلا إذا رد إليه اعتباره في أي من القضايا السابقة.

لم يصدر بحق طالب العضوية أي أحكام تأديبية بسبب مخالفة الأمانة أو الشرف، طالما مرت 4 سنوات على صدور الحكم النهائي.

ونوهت نقابة المهندسين بأنه يجب على جميع الجامعات والكليات والمعاهد العليا لدراسة الهندسة إخطار النقابة بجميع أسماء الخريجين ودرجات تخرجهم وعناوين محل إقامتهم خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إعلان نتئج الامتحانات.