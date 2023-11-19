«التعليم» تستعد لإعلان وثيقة الطفل السكري.. وتعيين مسؤول عن التوعية الصحية بكل مدرسة

وجّهت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، تعليمات مهمة بشأن المبادرة الرئاسية الصحية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنّ مدير التعليم الابتدائي بكل إدارة هو منسق المبادرة بالإدارة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في خطاب رسمي، أنّه يتم ترشيح عضو من كل مدرسة يكون مسؤولا عن ملف التوعية الصحية بالمدرسة، ويتم عمل التوعية بصفة مستمرة دائمة عن المبادرة وأهدافها وآليات تنفيذها في الإذاعة المدرسية.

وثيقة الطفل السكري

وأشارت مديرية التعليم بالجيزة، إلى أنّه يتم توفير حجرة مناسبة جيدة التهوية ويتم تحضير كشوف البيانات صحيحة وبها أرقام الهاتف لكل ولي أمر، حتى يتسنى للفريق الصحي سرعة التواصل مع أولياء الأمور، ومتابعة وصول كروت العلاج للمصابين وحثهم على التوجه للعيادات بالمنطقة الصحية.

وأضافت تعليم الجيزة، أنّه سيتم الإعلان عن وثيقة الطفل السكري وتفعيلها بآليات جاذبة بكل المدارس وعمل أنشطة فعالة مختلفة لدعم الغذاء الصحي والتأكد من الأطعمة والمشروبات الموجودة بالمقصف المدرسي أنّها صحية.